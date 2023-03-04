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Собянин: До конца года в Москве появятся десятки соцобъектов в шаговой доступности от жилых кварталов

Никита Худяков
Город
Собянин: До конца года в Москве появятся десятки соцобъектов в шаговой доступности от жилых кварталов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

При развитии каждого московского района социальные объекты должны располагаться в шаговой доступности от жилых кварталов. Об этом в субботу, 4 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В течение года достроим десятки таких объектов. Например, детскую поликлинику в районе Ховрино. Она сможет принять до 320 маленьких пациентов за смену. Еще одна детская поликлиника откроется в районе Восточное Бирюлево. Ее оснастят более чем 700 единицами современного оборудования, а для пациентов оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми, — отметил глава города.

Мэр добавил, что большое внимание в городе также уделяется строительству образовательных объектов. Так, у деревни Захарково в Кунцеве появится школа на 1030 мест, а в деревне Ватутинки — на 1200 мест.

Кроме того, продолжается строительство детского сада и учебного корпуса в районе Северное Чертаново и аналогичного комплекса в Молжаниновском районе, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на неэффективно используемых территориях Москвы построят семь спортивных объектов.

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