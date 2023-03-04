Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о приказе покинуть Артемовск

Фото: president.gov.ua

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о поступившем приказе покинуть Артемовск, где, по его словам, он служит оператором беспилотников. Об этом стало известно в субботу, 4 марта.

— Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте (украинское название Артемовска — прим. «ВМ») и продолжить службу в территориальной обороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление, — написал он в своих социальных сетях.

По словам бывшего генпрокурора, выполнение приказов проверяется для докладов президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом он раскритиковал приказ покинуть город, назвав его «мелкой политической местью», но сообщил, что выполнит его. Также Луценко упрекнул «друзей Зеленского» в том, что они не хотят идти на передовую.

Все пути снабжения и отхода ВСУ из Артемовска находятся в зоне огневого поражения артиллерии ЧВК «Вагнер». Об этом 3 марта сообщил один из бойцов подразделения. Он отметил, что в настоящее время российская армия отрезает украинские войска от путей снабжения из города Часова Яра под Артемовском.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.