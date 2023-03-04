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ВСУ потеряли около 500 солдат при наступлении армии РФ на Донецком направлении

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ потеряли около 500 солдат при наступлении армии РФ на Донецком направлении
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 24 часа потеряли до 490 бойцов убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ также ликвидировали одну артиллерийскую систему М777 американского производства.

Украинская армия также лишилась одного танка, трех БМП, четырех пикапов, девяти автомобилей, двух гаубиц «Мста-Б», трех гаубиц Д-30 и одного орудия Д-20, передали в Telegram-канале «Минобороны России».

Кроме того, бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о поступившем приказе покинуть Артемовск, где, по его словам, он служит оператором беспилотников.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска. По словам специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.

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