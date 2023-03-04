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Более 800 тысяч подарков получили москвичи в честь открытия БКЛ метро

Евгений Жуков
Город
Более 800 тысяч подарков получили москвичи в честь открытия БКЛ метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Более 800 тысяч сувенирной продукции было подарено пассажирам Московского метрополитена в честь открытия Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в пятницу, 4 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Эффект от БКЛ почувствуют все, поездки станут удобнее, быстрее и короче для миллионов пассажиров. Чтобы подчеркнуть значимость этого события и поздравить москвичей, мы подготовили множество сувениров, которые дарим на станциях метро, — сказал он.

Сотрудники метро продолжат дарить подарки. Пассажиры смогут получить их в выходные с 08:00 до 20:00.

Например, 4 марта сувениры можно получить на станциях «Лубянка», «Охотный ряд», «Тверская», «Театральная» и так далее. А в воскресенье, 5 марта, пассажирам вручат подарки на уже упомянутых станциях, а также на «Площади Революции», «Комсомольской», «Проспекте Мира» и «Новослободской», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Так, пассажиры столичной подземки могут получить географические схемы метро в тубусах, бумажные модели поезда «Москва-2020» для сборки, брендированные чехлы для телефона и многое другое.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 марта открыл движение по всей БКЛ. Глава города назвал данное событие историческим не только для метро, но и для всей столицы.

Подарки Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
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