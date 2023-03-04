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Французский генерал заявил, что Запад замалчивает расследование по «Северным потокам»

Евгений Жуков
В мире
Французский генерал заявил, что Запад замалчивает расследование по «Северным потокам»
Фото: Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Отсутствие каких-либо результатов западных расследований по взрывам на газопроводах «Северный поток» говорит о том, что кто-то пытается скрыть их итоги. Об этом заявил бывший руководитель французской военной миссии при ООН генерал Доминик Тренкан в эфире телеканала LCI в субботу, 4 марта.

По словам генерала, принадлежность трубопроводов российской компании говорит о том, что подрыв невыгоден для Москвы.

— Удивительно то, что подрыв уже расследовали Германия, Швеция и Дания, но, тем не менее, никаких результатов мы не получили. А отсутствие каких-либо заключений значит, что кому-то невыгодно их обнародование, — подчеркнул Тренкан.

Помимо этого, спикер напомнил о статье американского журналиста Сеймура Херша об ответственности военно-политического руководства Соединенных Штатов и Норвегии за подрыв «Северных потоков». По мнению Тренкана, данный материал можно считать достоверным, передает РИА Новости.

8 февраля Херш выпустил статью, в которой он расследовал взрывы на «Северных потоках». В ней сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под трубопроводы.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его трактовке, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».

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