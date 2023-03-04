Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Брянский мальчик Федор рассказал о ранении, полученном во время атаки диверсантов с Украины

Евгений Жуков
Общество
Брянский мальчик Федор рассказал о ранении, полученном во время атаки диверсантов с Украины
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Десятилетний мальчик Федор из Брянской области рассказал, как получил ранение во время атаки украинских диверсантов. Своей историей он поделился в эфире телеканала «Россия 24» в субботу, 4 марта.

— Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля, — рассказал он.

В настоящее время мальчик остается под наблюдением врачей в больнице. Специалисты расценивают его состояние как тяжелое, но соответствующее второму дню после перенесенной операции. В учреждении Федор получает все необходимое лечение, передает РИА Новости.

2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Позже губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что руководство региона готовит документы для представления к награждению медалью «За отвагу» мальчика Федора. Тогда ребенку удалось вывести двух других детей, после чего он помог им спрятаться.

Брянск Россия Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте