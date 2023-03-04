Брянский мальчик Федор рассказал о ранении, полученном во время атаки диверсантов с Украины

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Десятилетний мальчик Федор из Брянской области рассказал, как получил ранение во время атаки украинских диверсантов. Своей историей он поделился в эфире телеканала «Россия 24» в субботу, 4 марта.

— Я понял, что на месте не надо сидеть, а лучше идти. Когда мы забежали за дома, я начал снимать куртку. Вижу, у меня в куртке дырка и кровь пошла, я так понял, что это пуля, — рассказал он.

В настоящее время мальчик остается под наблюдением врачей в больнице. Специалисты расценивают его состояние как тяжелое, но соответствующее второму дню после перенесенной операции. В учреждении Федор получает все необходимое лечение, передает РИА Новости.

2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Позже губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что руководство региона готовит документы для представления к награждению медалью «За отвагу» мальчика Федора. Тогда ребенку удалось вывести двух других детей, после чего он помог им спрятаться.