Депздрав: Ревакцинация возможна любым компонентом вакцины «Спутник V»

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Для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины «Спутник V». Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города Москвы.

Там также подчеркнули, что прививаться можно, в том числе, только вторым компонентом. Все дело в том, что к сегодняшнему дню в столице у большинства горожан уже успел сформироваться иммунитет к инфекции, учитывая массовость вакцинации.

Вместе с тем в столице ожидается поставка первого компонента вакцины от Министерства здравоохранения России, передает Telegram-канал «Депздрав Москвы | ДЗМ».

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, поскольку вирус уже неоднократно демонстрировал свое коварство. По ее словам, ведомство полностью контролирует ситуацию с коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».