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Метеоролог Леус: Снегопад в Москве продлится до 5 марта

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
Метеоролог Леус: Снегопад в Москве продлится до 5 марта
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Снегопад продлится в столичном регионе до воскресенья, 5 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в субботу, 4 марта.

— Снег, то ослабевая, то вновь усиливаясь, продлится в регионе до утренних часов воскресенья, — сообщил синоптик.

Он также добавил, что позднее циклон под названием «Аскан» постепенно уйдет на восток, вследствие чего осадки будут небольшими.

Температура воздуха 4 марта в свою очередь незначительно опустится, достигнув отметки в минус один градус. В воскресенье столбики термометров покажут около нуля, написал Леус в своем Telegram-канале.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снег, гололедица и низкое атмосферное давление ожидают жителей столицы в эти выходные. По его словам, порывы ветра в субботу будут достигать 11 метров в секунду, в воскресенье — 15 метров в секунду.

Кроме того, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила, что на протяжении следующей недели в столице ожидаются как морозные, так и относительно теплые дни. Она также добавила, что период оттепели придется как раз на праздничный день, 8 Марта.

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