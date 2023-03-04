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Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения военных вооружением

Евгений Жуков
Общество
Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения военных вооружением
Фото: Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск по вопросам обеспечения военных вооружением и боеприпасами. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание было уделено организации боевой подготовки подразделений резерва и военно-политической работе.

Помимо этого, министр пообщался с военнослужащими. Он поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне специальной военной операции, а также вручил государственные награды, передает официальный Telegram-канал Минобороны РФ.

Также Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации на Украине. В ходе инспекции министр заслушал доклад офицеров штаба и командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова по текущей обстановке.

1 марта глава российского оборонного ведомства утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, продовольствием и другими необходимыми средствами.

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