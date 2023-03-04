Обрушение кровли произошло в результате пожара в ангаре на Ленинградском шоссе

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Москва, Ленинградское шоссе, 290А Карта всех событий

В результате возгорания в здании ангара, расположенном на Ленинградском шоссе, произошло обрушение кровли объекта. Об этом в субботу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, общая площадь обрушения составила около 200 квадратных метров. Само же пламя распространилось на площади 250 «квадратов».

Речь идет об инциденте, произошедшем в доме № 290а по Ленинградскому шоссе. На месте происшествия зафиксировано открытое горение, а также стоит густой черный дым. По предварительным данным, горит пластик.

В ночь на 4 марта в квартире жилого дома на юго-востоке столицы произошел пожар. В результате случившегося один человек погиб. В одной из комнат горели личные вещи и мебель.