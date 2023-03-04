Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики, квартал 90А Грайвороново, к6 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы, в результате случившегося один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 марта.

Возгорание случилось в доме в квартале 90А Грайвороново, в корпусе 6.

— Пожар произошел в квартире на восьмом этаже на площади три квадратных метра, — уточнил источник «ВМ».

По его словам, в одной из комнат горели личные вещи и мебель. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

2 марта на северо-востоке столицы произошел пожар в здании Московского политехнического университета. Возгорание произошло в 14:42 на улице Павла Корчагина в доме 22. Огонь распространился на площади десять квадратных метров. В 15:18 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар недавно произошел на Тайнинской улице в доме 13, корпусе 2. Горела шахта лифта и помещения на первом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате происшествия одна девушка погибла и еще одна пострадала.