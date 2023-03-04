Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики, квартал 90А Грайвороново, к6 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на юго-востоке столицы, в результате случившегося один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 4 марта.

Возгорание случилось в доме в квартале 90А Грайвороново, в корпусе 6.

— Пожар произошел в квартире на восьмом этаже на площади три квадратных метра, — уточнил источник «ВМ».

По его словам, в одной из комнат горели личные вещи и мебель. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС ликвидировали пожар.

2 марта на северо-востоке столицы произошел пожар в здании Московского политехнического университета. Возгорание произошло в 14:42 на улице Павла Корчагина в доме 22. Огонь распространился на площади десять квадратных метров. В 15:18 пожар был ликвидирован.

Еще один пожар недавно произошел на Тайнинской улице в доме 13, корпусе 2. Горела шахта лифта и помещения на первом этаже. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В результате происшествия одна девушка погибла и еще одна пострадала.

Москва Смерть Пожары Район Текстильщики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте