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Появились кадры с места пожара на Ленинградском шоссе

Евгений Жуков
Происшествия
Появились кадры с места пожара на Ленинградском шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Ленинградское шоссе, 290А Карта всех событий

Пресс-служба главного управления МЧС по Москве в субботу, 4 марта, опубликовала кадры ликвидации возгорания в здании ангара на Ленинградском шоссе.

На записи видно, что пламя охватило весь ангар, а дым распространился по округе. Прибывшая бригада огнеборцев активно проводит работы по тушению пожара.

Речь идет об инциденте, произошедшем в доме № 290а по Ленинградскому шоссе. На месте происшествия было зафиксировано открытое горение, а также густой черный дым. По предварительным данным, горит пластик.

Позже стало известно, что у объекта частично обрушилась крыша на площади 200 квадратных метро. Пламя же распространилось на площади 250 «квадратов».

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