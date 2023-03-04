Появились кадры с места пожара на Ленинградском шоссе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, Ленинградское шоссе, 290А Карта всех событий

Пресс-служба главного управления МЧС по Москве в субботу, 4 марта, опубликовала кадры ликвидации возгорания в здании ангара на Ленинградском шоссе.

На записи видно, что пламя охватило весь ангар, а дым распространился по округе. Прибывшая бригада огнеборцев активно проводит работы по тушению пожара.

Речь идет об инциденте, произошедшем в доме № 290а по Ленинградскому шоссе. На месте происшествия было зафиксировано открытое горение, а также густой черный дым. По предварительным данным, горит пластик.

Позже стало известно, что у объекта частично обрушилась крыша на площади 200 квадратных метро. Пламя же распространилось на площади 250 «квадратов».