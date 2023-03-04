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Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе локализовали

Евгений Жуков
Происшествия
Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе локализовали
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
290А, Ленинградское шоссе, Москва Карта всех событий

Пожарные локализовали возгорание в здании ангара на Ленинградском шоссе. Об этом в субботу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника «ВМ», в результате данного происшествия никто не пострадал.

Речь идет об инциденте, произошедшем в доме № 290а по Ленинградскому шоссе. На месте происшествия было зафиксировано открытое горение, а также густой черный дым. По предварительным данным, в здании загорелся пластик.

Позже были опубликованы кадры ликвидации возгорания данного объекта. На записи видно, что пламя охватило весь ангар, а дым распространился по округе.

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