Пожар в ангаре на Ленинградском шоссе локализовали

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

290А, Ленинградское шоссе, Москва Карта всех событий

Пожарные локализовали возгорание в здании ангара на Ленинградском шоссе. Об этом в субботу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника «ВМ», в результате данного происшествия никто не пострадал.

Речь идет об инциденте, произошедшем в доме № 290а по Ленинградскому шоссе. На месте происшествия было зафиксировано открытое горение, а также густой черный дым. По предварительным данным, в здании загорелся пластик.

Позже были опубликованы кадры ликвидации возгорания данного объекта. На записи видно, что пламя охватило весь ангар, а дым распространился по округе.