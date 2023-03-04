Минздрав: Партии «Спутник V» распределены и направлены в регионы

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На текущий момент партии вакцины «Спутник V» распределены и уже направлены в российские регионы, сообщившие о снижении остатков препарата. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

— Партии вакцины «Спутник V» распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины, — цитирует текст сообщения РИА Новости.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины «Спутник V». Там также подчеркнули, что прививаться можно, в том числе, только вторым компонентом.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обсуждать тему завершения пандемии COVID-19 сегодня преждевременно, поскольку вирус уже не единожды демонстрировал свое коварство.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».