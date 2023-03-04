Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минздрав: Партии «Спутник V» распределены и направлены в регионы

Евгений Жуков

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Минздрав: Партии «Спутник V» распределены и направлены в регионы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На текущий момент партии вакцины «Спутник V» распределены и уже направлены в российские регионы, сообщившие о снижении остатков препарата. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

— Партии вакцины «Спутник V» распределены Минздравом и уже направлены компанией-поставщиком в город Москву и ряд других регионов, сообщивших о снижении остатков вакцины, — цитирует текст сообщения РИА Новости.

В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что для нового курса ревакцинации от коронавируса может использоваться любой из компонентов вакцины «Спутник V». Там также подчеркнули, что прививаться можно, в том числе, только вторым компонентом.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обсуждать тему завершения пандемии COVID-19 сегодня преждевременно, поскольку вирус уже не единожды демонстрировал свое коварство.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

Минздрав РФ Россия Вакцина «Спутник V»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Хватит быть иждивенцами: после зимнего перерыва возобновился чемпионат России по футболу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем будут заканчиваться вооруженные конфликты Европы с Россией предрекли еще в 1888 году

Сергей Конахевич
Сергей Конахевич

Бережно храним историю: район Южное Тушино богат на самые разные необычные объекты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Все мнения
О проекте