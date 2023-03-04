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Возгорание на Ленинградском шоссе ликвидировали

Евгений Жуков
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Возгорание на Ленинградском шоссе ликвидировали
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
290А, Ленинградское шоссе, Москва Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в здании ангара на Ленинградском шоссе. Об этом в субботу, 4 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По информации собеседника «ВМ», прибывшие на место инцидента специалисты оперативно ликвидировали возгорание.

Речь идет об инциденте, произошедшем в доме № 290а по Ленинградскому шоссе. На месте происшествия было зафиксировано открытое горение, а также густой черный дым. По предварительным данным, в здании загорелся пластик.

Позже стало известно, что в результате возгорания в ангаре произошло обрушение кровли на площади около 200 квадратных метров. Само же пламя распространилось на площади 250 «квадратов».

Позже были опубликованы кадры ликвидации возгорания данного объекта. На записи видно, что пламя охватило весь ангар, а дым распространился по округе.

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