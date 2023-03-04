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В США заявили о страхе НАТО перед Россией

Евгений Жуков
В мире
В США заявили о страхе НАТО перед Россией
Фото: flickr/nato

Опубликованная в официальном Twitter-аккаунте Североатлантического альянса реакция на заявление президента России Владимира Путина о специальной военной операции демонстрирует, насколько сильно напуганы западные страны. Таким мнением поделился ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен в субботу, 4 марта, в своих социальных сетях.

— Они не предъявляют никаких доказательств, у них нет аргументов, только слова. Так реагирует напуганная империя, которая боится, что люди перестали верить в ее ложь — создать пропаганду, чтобы удержать власть, — написал Дрейвен.

Он также добавил, что желание западных политических элит контролировать весь мир обречено на провал, передает РИА Новости.

26 февраля глава российского государства в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что Запад стремится разделить нашу страну на части, чтобы помыкать ими и контролировать там всем самостоятельно.

Основной целью Запада российский лидер назвал расформирование бывшего Советского Союза и ее основной части — России.

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