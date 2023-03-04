Великобритания поставит Украине вдвое больше обещанных танков Challenger 2

Фото: shutterstock

Военно-политическое руководство Великобритании поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) в два раза больше танков Challenger 2, чем обещало ранее. Об этом в субботу, 4 марта, заявил украинской посол в королевстве Вадим Пристайко.

По словам дипломата, Великобритания решила нарастить поставки танков после рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. Соответственно, теперь Киев ожидает 28 единиц данной боевой техники. Кроме того, украинской армии будут переданы 33 единицы 155-миллиметровых установок AS-90.

Пристайко также добавил, что Великобритания выступила с инициативой по увеличению численности украинских военных, которых она готова обучить. Дипломат отметил, что с начала конфликта под руководством британских инструкторов было обучено 25 тысяч украинских военных.

Несмотря на это, Украина сталкивается с трудностями в своих попытках убедить политические элиты западных стран поставить своей армии военные самолеты, передает ТАСС.

В конце января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках первой волны помощи от западных стран украинские вооруженные силы получат от 120 до 140 танков, среди которых Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

«Вечерняя Москва» узнала у военного эксперта Виктора Литовкина, чем уникальны танки Challenger 2 и какое российское оружие может составить им конкуренцию.