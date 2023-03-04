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Бывший советник Пентагона Макгрегор спрогнозировал бегство Зеленского в США

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Бывший советник Пентагона Макгрегор спрогнозировал бегство Зеленского в США
Фото: flickr/european_parliament

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется скрываться на Западе после того, как ВСУ потерпят поражение. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— У украинского лидера и ближайшего окружения открыты крупные банковские счета на Кипре. Они владеют недвижимостью в западных странах. Я уверен, что, когда конфликт закончится, он сбежит туда задолго до того, как до него доберутся. Он вполне может осесть в США, — заявил он в интервью на YouTube-канале американского журналиста Стефана Гарднера.

По его словам, Соединенные Штаты и союзники сделали ставку на украинского лидера как на актера, и он вполне справился со своей ролью. В то же время ему не хватает профессиональных навыков для более глубокого понимания политической ситуации, считает Макгрегор.

Хлынувшие рекой деньги США открыли новые возможности для коррумпированных киевских чиновников. Они продают иностранное оружие на черном рынке, занимаются отмыванием выделенных средств и прячут украденное за рубежом, заключил полковник.

Владимиру Зеленскому следует покинуть пост главы государства, так как он не может обеспечить надлежащий контроль над ситуацией в стране. Таким мнением поделился экс-советник второго украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин 4 марта.

Украина Спецоперации Владимир Зеленский США
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