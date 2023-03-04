Концерн Rheinmetall намерен приобрести у швейцарской Ruag 100 танков Leopard 1 для ВСУ

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует купить у швейцарской компании Ruag около 100 танков Leopard 1 для отправки на Украину. Об этом сообщило издание Tages-Anzeiger.

Ruag еще в 2016 году купила 96 танков Leopard 1 A5, которые ранее уже были в эксплуатации. Их произвели в Италии, где они до сих пор и находятся. Швейцарский концерн собирался или полностью перепродать технику, или ее запчасти. Сейчас старые танки стали востребованы из-за конфликта на Украине.

Представитель компании Ruag подтвердила информацию о запросе Rheinmetall. По ее словам, немецкая компания дала понять, что после переработки танки будут доставлены на Украину.

В то же время, как уточняется в статье, государственный секретариат Швейцарии по экономике по юридическим причинам наложил вето на осуществление данной сделки.

Военно-политическое руководство Великобритании поставит ВСУ в два раза больше танков Challenger 2, чем обещало ранее. Об этом 4 марта сообщил украинской посол в королевстве Вадим Пристайко.