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NYP: Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече с журналистами

Юлия Курганова
В мире
NYP: Байден не нашел человека для рукопожатия на встрече с журналистами
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подошел к журналистам в Вашингтоне с протянутой для рукопожатия рукой, но не нашел, кому ее подать. Об этом инциденте сообщило в субботу, 4 марта, издание New York Post.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Mundo Video, заметно, что американский лидер искал человека для приветствия, но не нашел его. Услышав первый вопрос от журналистов, он взмахнул руками и закончил встречу с прессой.

— Байден ошеломил журналистов: вскинул руки вверх и ушел к ожидающему его вертолету, — сказано в публикации.

Уточняется, что журналисты спросили президента США об отношениях с Китаем после заявлений Америки о происхождении COVID-19.

Видео: Telegram-канал Sputnik Mundo Video

Правительство Соединенных Штатов Америки скрывает правду о состоянии здоровья Джо Байдена, что вызывает определенные опасения. Об этом сообщил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в беседе с Fox News. Он отметил, что сокрытие правды вызывает тревогу. По его словам, он уже отправлял требования о проведении в отношении Байдена дополнительных исследований и обнародования их результатов.

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