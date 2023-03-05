Принц Гарри заявил, что чувствовал себя непохожим на свою семью, как и его мать

Фото: twitter/KensingtonRoyal

Принц Гарри признался, что всегда чувствовал себя не таким, как остальные члены королевской семьи. Он добавил, что его мать принцесса Диана испытывала то же самое.

— Я чувствовал на протяжении всей жизни, что я немного не такой, как остальные члены моей семьи. Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере. И я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл, — заявил принц Гарри на телеканале Sky News.

По его словам, после смерти матери он боялся идти на терапию из-за страха потерять чувства, которые испытал к своей родительнице.

— Я думал, что если пойду на терапию, то это убьет меня и я потеряю все, что у меня осталось, все, что мне удалось сохранить от своей матери, — пояснил герцог Сассекский.

Принц Гарри и Меган Маркл остались без пятикомнатного коттеджа Фрогмор в Великобритании по приказу короля Чарльза. Об этом 2 марта сообщило издание The Sun.