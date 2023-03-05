В МИД России назвали 11 стран, которые могут стать безвизовыми для россиян

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Статс-секретарь-заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что готовится межправительственное соглашение о безвизовых поездках с 11 странами.

— Кувейт, Багамы, Малайзия, Тринидад, Гаити, Тобаго, Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Барбадос, Замбия и Мексика, — назвал он государства, которые могут стать безвизовыми для граждан РФ.

Иванов отметил, что процесс согласования таких соглашений зависит от двусторонних усилий, передает ТАСС.

Российские власти приостановили действие соглашения с Венгрией о безвизовых поездках граждан республики по дипломатическим паспортам. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации 2 марта. Данное распоряжение действует до устранения Венгрией нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия.

20 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому граждане 19 стран могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев на основании брони гостиницы.