Инфекционист Малышев назвал прививки, которые нужно сделать перед началом летнего сезона

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Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев сообщил, что россияне, которые проживают на территориях, где клещи переносят вирус энцефалита должны привиться перед началом летнего сезона.

Также он подчеркнул, что привиться необходимо тем, кто планирует поехать в центральные области Сибири и на Дальний Восток. Людям, собирающимся отправиться на юг, в страны тропического пояса, Юго-Восточную Азию, следует привиться от гепатита А.

Малышев отметил, что граждане должны сами интересоваться, какие вакцины помогут им защититься от инфекций, сообщает портал Ura.ru.

Эпидемиолог ВОЗ предупредил о возможной пандемии птичьего гриппа. «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом, какова ее вероятность и стоит ли опасаться России нового вируса. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что птичий грипп передается от человека к человеку. Это, по мнению специалистов, и приведет к началу пандемии. В беседе с «ВМ» инфекционист Елена Мескина рассказала, что любые вирусы и бактерии — самостоятельные, биологически живые организмы, возникновение которых нельзя просчитать на 100 процентов.