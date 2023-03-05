Захарова опровергла сообщения о нецензурном выражении на телевидении

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в день пятилетия инцидента в британском Солсбери был запущен фейк. Согласно ему, она в телепрограмме произнесла нецензурное слово в адрес Скрипалей.

Дипломат заявила, что Россия осуждает все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за произошедшее в Солсбери и настаивает на объективном расследовании этого инцидента. В ее заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что прошло пять лет с момента инцидента в Солсбери, «который власти Великобритании использовали для преднамеренного осложнения двусторонних отношений».

— Обнаружила, как меня поздравили с пятилетием инцидента в Солсбери. Пять лет назад мир потрясла очередная англосаксонская провокация с так называемым применением против Скрипалей боевого отравляющего вещества, за чем якобы стояла Россия. Премьер-министр Британии Тереза Мэй билась в разыгранной истерике в парламенте и требовала от всего мира наказать Москву, — написала представитель МИД РФ в Telegram-канале.

Захарова отметила, что ей приходилось день за днем опровергать «эту чудовищную ложь». По ее словам, был запущен фейк о том, что она якобы в эфире у журналистов Евгения Попова и Ольги Скабеевой произнесла нецензурное слово.

— На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно «но». Появилась эта деза в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы «60 минут» от 13 марта 2018 года, и посвящен он был именно Скрипалям. Пустячок, а кому-то приятно заниматься такими делишками, — заявила дипломат.

Власти Великобритании сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году для того, чтобы подготовить своих граждан к конфронтации с Россией. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Британии.