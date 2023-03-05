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Приметы и советы

Ученые перечислили пищевые привычки, провоцирующие воспаление в организме

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые перечислили пищевые привычки, провоцирующие воспаление в организме
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Ученые сообщили, что пищевые привычки могут привести к воспалению в организме и ускорить его старение. Они отметили, что годы хронического воспаления способны спровоцировать развитие болезней сердца, онкологии, диабета второго типа, заболеваний почек и других недугов.

По словам специалистов, к этому приводит недостаток омега-3 в организме. Также риск воспаления увеличивается при дефиците овощей и фруктов в рационе.

Кроме того, исследователи предупредили об опасности пищи с конечными продуктами гликирования. К ним относятся картошка фри, вареное красное мясо и белый хлеб.

Также к воспалению приводит употребление переработанной нездоровой пищи, продуктов с содержанием глютена, недостаток клетчатки и злоупотребление спиртным, сообщается на портале Ferra.

Когда человек простужен, чаще всего ему не хочется есть. Но если желание перекусить возникло, следует придерживаться определенных рекомендаций. Подробнее об особенностях рациона питания в период ОРВИ и простуды «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

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