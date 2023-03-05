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TAC: Американцы хотят видеть Путина своим президентом из-за лидерских качеств

Юлия Курганова
В мире
TAC: Американцы хотят видеть Путина своим президентом из-за лидерских качеств
Фото: Администрация президента РФ

Популярность президента России Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, и граждане Америки хотели бы такого лидера для своей страны. Об этом сообщила обозреватель издания American Thinker Лора Веллингтон.

— Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось, — написала она.

По ее мнению, раньше популярность президента РФ на Западе ограничивалась его «брутальным» образом из-за снимков, которые были сделаны во время занятий спортом или «верховой езды без рубашки». Но потом американцы стали замечать яркие лидерские качества Путина, который «заботится о своей стране и народе гораздо сильнее», чем власти Штатов.

Также журналистка считает, что еще одной причиной роста популярности российского лидера стало недоверие к президенту США Джо Байдену и недовольство его политикой. По словам Веллингтон, американцы уважают преданность Путина своей стране, тогда как лидер Америки не действует в интересах своей родины. Это является доказательством высокой оценки поступков президента России и провала Байдена как главы государства.

Согласно недавним опросам, шесть из десяти граждан Штатов считают, что американский президент почти ничего не достиг и страна движется в неверном направлении, сказано в статье.

Опубликованное НАТО видео с осуждением заявления Владимира Путина о спецоперации демонстрирует, насколько сильно напуганы западные страны. Таким мнением поделился ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен 4 марта.

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