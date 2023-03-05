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Автобус с рабочими врезался в КамАЗ на Калужском шоссе

Евгений Белоусов
Происшествия
Автобус с рабочими врезался в КамАЗ на Калужском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки Карта всех событий

ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля произошло на Калужском шоссе в районе деревни Сосенки. Об этом стало известно в воскресенье, 5 марта.

По предварительной информации, автобус, в котором ехали рабочие, врезался в КамАЗ. В результате аварии три человека внутри автобуса пострадали. У двух жертв, которых доставили в больницу, выявили травмы головы и живота. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Сейчас на месте аварии перекрыто две полосы из четырех, передает Telegram-канал «360tv».

4 марта на Ярославской улице в районе дома № 8 легковой автомобиль совершил наезд на велосипедиста. На месте происшествия работают профильные специалисты оперативных служб города.

28 февраля еще одно ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на улице Менжинского. Человек переходил дорогу в неположенном месте. Из-за инцидента движение в сторону Енисейской улицы осуществлялось по двум полосам из трех.

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