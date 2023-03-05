Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, 5 марта, провел совещание с командующими группировок специальной военной операции на Украине.

Во время работы в штабе объединенной группировки российских войск министр заслушал доклады по обстановке на направлениях ответственности командиров, а также планы их дальнейших действий.

Сам же Шойгу обратил внимание на создание необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях. Министр также отметил особую важность организации работы медицинских и тыловых подразделений.

Отдельное внимание было уделено организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другим видам всестороннего обеспечения войск, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Также Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне проведения спецоперации на Украине. В ходе инспекции министр заслушал доклад офицеров штаба и командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова о текущей обстановке.

1 марта глава российского оборонного ведомства утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, продовольствием и другими необходимыми средствами.