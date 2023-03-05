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Приметы и советы

Диетолог рассказала, как правильно питаться во время поста

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала, как правильно питаться во время поста
Фото: moscow-live

Подошла к концу первая неделя Великого поста. Однако неосторожное ограничение в еде может ощутимо навредить организму. Врач-диетолог Татьяна Рыкалова рассказала, как правильно поститься без последствий для здоровья.

— Важно употреблять овощи и фрукты — не меньше 500 граммов в день. Для профилактики обострения весенней депрессии включайте в меню блюда из бурого риса, пшена, гречи, сои, чечевицы, а также финики, бананы и арахис, — заявила она.

Во время поста запрещены продукты животного происхождения. Без этого человек не получает достаточного количества важных микроэлементов. Подобное ограничение чревато снижением иммунитета, вялостью, депрессиями, а также может вызвать ломкость ногтей, сухость кожи и патологические переломы, передает слова врача «Москва 24».

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как не набрать вес во время Великого поста.

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