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Новые школы, детские сады и спорткомплексы: москвичам рассказали о благоустройстве Зеленограда

Виктория Родимкина
Город
Новые школы, детские сады и спорткомплексы: москвичам рассказали о благоустройстве Зеленограда
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Зеленограде за последние 12 лет были построены жилые дома, школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие социальные объекты. На сегодняшний день это один из самых быстро развивающихся и активных округов Москвы.

Так, в этом районе увеличивается число высокотехнологичных компаний, открывающих свои производства, и растет количество жителей, которым необходимы удобное жилье и инфраструктура. За 12 лет в Зеленограде построили свыше десяти зданий школ, детских садов и спорткомплексов.

Благоустройство района будет продолжаться. С 2020 года в округе работает программа реновации. Новое жилье уже предоставили 1,14 тысячи человек.

— Новые здания школ и детских садов часто строятся вместе с новыми домами. В последние годы здания образовательных учреждений в основном возводили в районах Савелки и Крюково. Это современные постройки с большими просторными классами, комнатами для игр, физкультурными и актовыми залами, — пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также в городе продолжается благоустройство пойм рек Шмелевки и Кузнецовки. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что был разработан проект благоустройства, предусматривающий создание новых площадок и функциональных зон, а также устранение препятствий для прохода горожан.

Благоустройство Зеленоград Москва
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