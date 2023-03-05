МЧС сообщило о 18 рыбаках на отколовшейся льдине на Сахалине

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

На Сахалине идет операция по спасению 18 рыбаков, которые оказались на отколовшейся льдине. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Сообщение об отрыве льда с рыбаками от села Стародубское до села Взморье Долинского района поступило 5 марта в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области по системе 11, — говорится в сообщении.

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Сейчас на место происшествия выехали местные спасатели и их коллеги из Южно-Сахалинска, а также медики, сотрудники МВД и ГИМС Долинского района.