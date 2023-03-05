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До трети месячной нормы осадков выпало за день в Москве

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
До трети месячной нормы осадков выпало за день в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало до 33 процентов от месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В Москве за сутки на ВДНХ выпало четыре миллиметра осадков, в Тушино — пять миллиметров, что составляет 10-12 процентов от всей месячной нормы, — заявил он.

По словам синоптика, по Московской области больше всего выпало в Волоколамске — 11 миллиметров. Такое количество осадков составляет 33 процента от всего объема марта, передает слова Тишковца РИА Новости.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что настоящего весеннего потепления москвичам следует ждать не раньше 20-х чисел месяца.

На протяжении следующей недели в Москве ожидаются как морозные, так и относительно теплые дни. Период потепления придется как раз на праздничный день, 8 Марта. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, на следующей неделе в городе ожидается неустойчивая погода.

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