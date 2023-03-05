Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Сокольническая линия, метро Бульвар Рокоссовского Карта всех событий

Трамваи маршрута № 46 задерживаются на Открытом шоссе в районе остановки «Метро «Бульвар Рокоссовского». Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канаале «Дептранс. Оперативно».

С 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения автобусов, а также изменили трассу маршрута № 404.

Также стало известно об увеличении штата контролеров в наземном транспорте Москвы на 13 процентов — теперь каждый день на маршрутах столицы проверяют на 12 тысяч билетов больше и инспектируют на 1,4 тысячи транспортных средств больше.