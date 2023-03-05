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Армия России нанесла удар по командному пункту «Азова» в Запорожской области

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России нанесла удар по командному пункту «Азова» в Запорожской области
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России поразили командный пункт запрещенного террористического формирования «Азов»* в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные также поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области. Кроме того, уничтожена установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» возле села Попов Яр, передает Telegram-канал министерства.

4 марта Минобороны России отчиталось об уничтожении и ранении до 490 бойцов ВСУ на Донецком направлении. В ходе сражений была ликвидирована установка М777, произведенная в США.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие последствия ждут украинскую армию после потери Артемовска.

По мнению специалиста, отход из города грозит украинскому военно-политическому руководству существенными репутационными потерями, поскольку город стал определенным символом.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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