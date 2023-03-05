Фигуристка Петросян выиграла финал Гран-при России

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Аделия Петросян стала победительницей финала Гран-при России по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге.

По итогам всех прокатов Петросян набрала 255,01 балла. В итоговой таблице 15-летняя подопечная тренера Этери Тутберидзе опередила выступавшую на Олимпиаде в Пекине Камилу Валиеву на 13,25 балла. Замкнула тройку призеров Елизавета Туктамышева, набравшая 241,61 балла.

4 марта стало известно об отстранении специалиста Татьяны Тарасовой от комментирования финала Гран-при России, проходившего с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге. Ранее заслуженный тренер СССР раскритиковала судейство отечественных соревнований.

Фигуристу Евгению Плющенко ошибочно приписали идею о смене гражданства для юных спортсменов. Как заявила «Вечерней Москве» депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, речь идет о несовершеннолетних юниорах, за которых любые серьезные решения принимают их родители.