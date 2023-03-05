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Сергей Собянин сообщил, что 8 Марта на всех улицах города можно будет парковаться бесплатно

Василий Плиткин
Город
Сергей Собянин сообщил, что 8 Марта на всех улицах города можно будет парковаться бесплатно
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Парковка в столице будет бесплатной 8 марта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 5 марта.

— Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час, — сказал глава города.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать по своим обычным тарифам, написал Собянин в Telegram-канале.

Сергей Собянин сообщил, что 8 Марта на всех улицах города можно будет парковаться бесплатно Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Пять перехватывающих парковок открыли у станций метро «Шипиловская» и «Новокосино» после благоустройства. Стоянки начали свою работу в 00:01 22 февраля.

На объектах обновили необходимое оборудование и асфальт, установили дополнительное освещение и новые ограждения.

8 марта в этом году в Москве будет довольно теплым днем. Столбики термометров в столице могут подняться даже выше нуля. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Москва Сергей Собянин 8 марта Парковки
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