Шольц: Германия обрела независимость от поставок энергоресурсов из России

Фото: bundeskanzler.de

Германия смогла обрести независимость от поставок газа, нефти и угля из России. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы. Нам это удалось, — сказал политик.

По мнению канцлера, в стране не начался кризис после отказа от российских энергоресурсов. Также Шольц отметил, что дефицита газа, нефти и угля Германия не испытывает, передает ТАСС.

В Еврокомиссии 7 февраля видоизменили крайнюю цену на нефть. Так, ЕС исключил из-под действия потолка цен нефтепродукты, произведенные из российского топлива за рубежом. Действие эмбарго не будет распространяться и в случае смешивания нефтепродуктов с российскими.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, сможет ли Россия обойти потолок цен на нефть. По мнению эксперта, с большой долей вероятности новый запрет обойти будет непросто.