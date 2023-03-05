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Шольц пообещал предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шольц пообещал предоставить Украине гарантии безопасности после завершения конфликта
Фото: bundeskanzler.de

Западные страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности после завершения текущего конфликта. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Мы готовы организовать определенные гарантии безопасности для страны после наступления мира, — сказал политик.

Канцлер добавил, что страны Запада также не против вступления Украины в ЕС. Однако для этого страна должна соответствовать установленным для кандидатов требованиям, приводит слова Шольца ТАСС.

Разногласия между Польшей и Германией отразились на поставках вооружения Украине, сообщило агентство Bloomberg. Напряжение между странами усилилось из-за поставок ВСУ танков, ракет и запчастей для военной техники.

Президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века». О том, что может скрываться за подобными словами и не планируют ли США затягивать боевые действия на многие десятилетия, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Украина Евросоюз (ЕС) Германия Олаф Шольц
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