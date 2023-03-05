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Bloomberg: Раскол между Германией и Польшей повлиял на поставки оружия Украине

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bloomberg: Раскол между Германией и Польшей повлиял на поставки оружия Украине
Фото: Pixabay

Разногласия между Польшей и Германией отразились на поставках вооружения Украине. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщило агентство Bloomberg.

Напряжение между странами усилилось из-за поставок ВСУ танков, ракет и запчастей для военной техники. Это привело к тому, что Германия не спешит передавать Украине танки Leopard 2, ожидая подобных действий от союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО).

На этом фоне давление со стороны Польши усиливается, подчеркивает издание. Так, польский президент Анджей Дуда подчеркивал, что основная ответственность в рамках данного вопроса лежит именно на Германии как основном производителе этих танков.

В Польше считают, что Германия больше сконцентрирована на конкуренции со страной за славу и уважение, чем на реальной помощи Украине.

При этом Берлин обвиняет Варшаву в том, что она отправляет ВСУ устаревшие модели танков, оставляя себе лучшие версии. По мнению немецких официальных лиц, план формирования двух полных дивизионов Leopard 2 находится под угрозой срыва, передает Bloomberg.

Как считает посол России в Берлине Сергей Нечаев, решение немецких властей о поставке танков Leopard Украине является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации.

Французский генерал, экс-командующий Иностранным легионом Бруно Дари выразил мнение, что поставки танков с Запада не помогут ВСУ.

Что известно о танках Leopard 2, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход специальной военной операции — в материале «Вечерней Москвы».

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