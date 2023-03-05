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Автоэксперт Моржаретто назвал способы защиты машины от угона

Евгений Силаев
Общество
Автоэксперт Моржаретто назвал способы защиты машины от угона
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

У автомобилей разного ценового диапазона отличается и степень защиты от угона. Об этом сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Как уточнил специалист, в дорогих автомобилях по требованию страховых компаний присутствует спутниковая система слежения. Несмотря на это, дополнительные меры безопасности стоит соблюдать.

Моржаретто рекомендует парковать автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке. В крайнем случае машину можно оставить на освещенной части улицы.

Более дешевые автомобили, по мнению эксперта, стоит оснастить сигнализацией. Все остальные меры безопасности остаются на усмотрение владельца.

Отпугнуть воров помогут и различные системы блокировки — на педаль газа, открывание капота, руль и так далее, цитирует Моржаретто RT.

Количество угнанных машин в 2022 году не увеличилось вопреки ожиданиям. Российские автоугонщики также показали постоянство в выборе марок автомобилей, предпочтя «корейцев» другим иномаркам и российским производителям.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов отметил, что больше всего в этом году угонщики похищали Hyundai и Kia (17,6 процента хищений).

Самые популярные модели у злоумышленников — Kia Sorento, Kia Rio, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson. Меньше угонщиков интересуют Toyota Camry и Toyota Land Cruiser — четыре процента хищений.

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