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Страховщики назвали наиболее угоняемые марки машин

Юлия Курганова
Общество
Страховщики назвали наиболее угоняемые марки машин
Фото: depositphotos

Количество угнанных машин в этом году не увеличилось вопреки ожиданиям. Российские автоугонщики также показали постоянство и в выборе марок автомобилей, предпочтя «корейцев» другим иномаркам и российским производителям. Об этом сообщили эксперты страховых компаний «РЕСО-Гарантия» и «Согласие».

— На текущий момент роста угонов мы не видим. Статистически есть даже небольшое снижение, это связано с существенным сокращением продаж новых автомобилей, а также с существующим контролем границ. При этом предпочтения угонщиков за последнее время не изменились. Так же, как и в прошлом году, в приоритете у них корейские бренды, их угоняют в основном на запчасти, а также «японцы», но в меньшей степени, — рассказал заместитель гендиректора компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие» Павел Нефедов отметил, что больше всего в этом году угонщики похищали Hyundai и Kia (17,6 процента хищений). Самые популярные модели у злоумышленников — Kia Sorento, Kia Rio, Hyundai Santa Fe и Hyundai Tucson. На втором месте антирейтинга находится LADA Granta и Mitsubishi Outlander (по 8 процентов угонов).

Меньше угонщиков интересуют Toyota Camry и Toyota Land Cruiser — 4 процента хищений. Небольшая доля угонов приходится на другие автомобили: Mercedes Benz E 200, Lexus LX570, Infiniti M35, Infiniti QX80, Honda CR-V и другие, сообщили страховщики в беседе с РИА Новости.

За прошедшие десять месяцев 2022 года количество угонов машин сократилось на 24 процента. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова 9 ноября.

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