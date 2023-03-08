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В метро открылась фотовыставка, посвященная женщинам московского транспорта

Лейла Алиева
Город
В метро открылась фотовыставка, посвященная женщинам московского транспорта
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, метро Охотный Ряд Карта всех событий

В переходе между станциями «Охотный Ряд» и «Театральная» открылась фотовыставка «Женщины московского транспорта». Об этом в среду, 8 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы открыли экспозицию, посвященную женщинам, которые работают в команде московского транспорта. Фотоработы познакомят пассажиров с профессиями наших сотрудниц и расскажут о том, что вдохновляет их в этой непростой работе, — рассказал он.

На выставке собрано 13 фотографий сотрудниц в фирменной одежде московского транспорта: водителей трамваев, диспетчеров, электромонтеров, начальников станций и представительниц других специальностей, передает официальный сайт мэра Москвы.

В честь праздника в кассах столичного метрополитена появились тематические карты «Тройка» общим тиражом пять тысяч экземпляров. Приобрести их можно в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро.

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