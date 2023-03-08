Суд ЕС аннулировал санкции против матери Евгения Пригожина

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Суд ЕС аннулировал санкции в отношении матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые были введены на основании исключительно принципа родства. Об этом говорится в опубликованном решении суда в среду, 8 марта.

— Суд постановил удовлетворить иск госпожи Пригожиной к Совету ЕС и аннулировать решение Совета ЕС от 23 февраля 2022 года. Суд отметил, что госпожа Пригожина с 2017 года не является владельцем компании Concord Management and Consulting, несмотря на то что в ее распоряжении есть акции этой компании, — отмечается в документе.

Кроме того, суд не смог доказать наличие у матери Пригожина других активов, связанных с ее сыном. Согласно решению, Совет ЕС должен оплатить издержки по данному делу и снять санкции, передает ТАСС.

В конце января США ввели санкции в отношении компаний и лиц, связанных с ЧВК «Вагнер» и ее основателем, бизнесменом Евгением Пригожиным. Среди них объединение «Содружество офицеров за международную безопасность», компания «Прайм Секьюрити Энд Девелопмент» и организация Sewa Security Services.