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Путин вручил россиянкам награды за выдающиеся заслуги

Евгений Силаев
Общество
Путин вручил россиянкам награды за выдающиеся заслуги
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин вручил представительницам разных профессий государственные награды за выдающиеся заслуги. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 8 марта.

В Екатерининском зале Кремля награды получили военные корреспонденты, учителя, работницы культуры и производства. Глава государства подчеркнул важность женщин в жизни России.

— Для вас нет ничего невозможного. Вы умеете быть и нежными, и женственными, и вместе с тем очень сильными, всегда стремитесь к справедливости, делаете все для того, чтобы жизнь в семье, в обществе, в стране непременно менялась к лучшему, — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

В рамках церемонии звания «Мать-героиня» удостоились Ольга Стрельникова и Альбина Хайдаршина, орден Мужества получила военный корреспондент из Херсонской области Влада Луговская. Главный врач детской больницы в Луганской народной республике (ЛНР) Людмила Белецкая в свою очередь была награждена орденом Пирогова. Также наград удостоились военнослужащие, сотрудницы полиции и медицинские работники.

Помимо этого, Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Глава государства подчеркнул, что для России этот праздник всегда был особенным.

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