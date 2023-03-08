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Движение в районе улицы 8 Марта частично перекроют до декабря

Евгений Силаев
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Движение в районе улицы 8 Марта частично перекроют до декабря
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В районе улицы 8 Марта до 25 декабря будет частично перекрыто движение. Об этом в среду, 8 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут вводиться с 10 марта. Это необходимо из-за проведения ремонтных работ. На это время для водителей не будут доступны одна-две полосы по улице 8 Марта, а также прилегающие участки, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в районе улицы 8 Марта частично перекроют до декабря Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Также в Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря. Проезд также ограничат в Техническом переулке. Кроме того, с 9 марта по 16 июня частично перекроют движение на улице Поварской.

На участках Киевского шоссе и Серебрянического переулка аналогично введут ограничения движения транспорта. Частичные перекрытия одной полосы связаны с проведением строительных работ.

С 18 февраля изменились маршруты автобусов в районе станции метро «Калужская». Для маршрутов № 1 и 41 убрали оттянутый разворот по улице Бутлерова для более быстрого движения машин, а также изменили трассу маршрута № 404.

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