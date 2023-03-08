Москвичей предупредили о риске возникновения гололедицы в ночь на 9 марта

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По прогнозам синоптиков, в ночь на 9 марта температура воздуха в столице будет колебаться в районе нуля градусов, в результате чего на дорогах может образоваться гололедица. Об этом в среду, 8 марта, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы, — пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

На текущий момент городские службы проводят необходимые работы. Автомобилистам рекомендуется быть осторожными на дороге и не превышать допустимую скорость.

В Гидрометцентре сообщили, что всю текущую неделю в Московском регионе будет сохраняться зимний характер погоды. В первой половине недели москвичей ожидают морозы до минус 8–10 градусов ночью, а днем температура воздуха составит около нуля градусов.

Метеорологическая весна придет в столичный регион во второй декаде марта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.