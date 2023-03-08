Системы безопасности поездов «Москва-2020» продублировали

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты продублировали все системы, отвечающие за безопасность пассажиров поездов «Москва-2020». Об этом в среду, 8 марта, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Все системы безопасности в поездах московского метро дублируются, поэтому даже при нештатных ситуациях машинисты могут быстро продолжить движение на линии. Благодаря этому наше метро номер один в мире по точности соблюдения графика, а поездки остаются максимально комфортными, — заявил Ликсутов.

В новых поездах электрическое торможение дублируется пневматическим, а основное управление поезда — резервным. Кроме того, для энергосистем имеется основное и аварийное питание, а за открытие дверей отвечают основные и резервные кнопки, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Также на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро открылся четвертый на ветке сервисный центр. В нем пассажиры могут заменить неисправные проездные билеты и перенести услуги с неработающей карты «Тройка» на новую.

Открытие Большого кольца повлияет на всю транспортную инфраструктуру города. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».