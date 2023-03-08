Собянин представил топ-5 мостов с лучшими видами на ночную Москву

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ежедневно в вечернее время в Москве зажигается почти миллион уличных светильников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 8 марта.

По его словам, огни зажигаются в том числе и на достопримечательностях, ставших символами Москвы. Для каждого объекта специалисты создали уникальную подсветку.

— Пожалуй, самые эффектные панорамы открываются с центральных мостов, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил глава города, самые красивые виды на ночную панораму Москвы открываются с Патриаршего, Большого Устьинского, Крымского, Третьяковского и Большого Каменного моста.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

Помимо этого, глава города поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. В рамках праздника в столичном метро женщинам дарили различные цветы.

По словам Сергей Собянина, на сегодняшний день в столичном метрополитене работают более 24 тысяч женщин. Мэр отметил, что эту часть коллектива подземки точно нельзя назвать слабым полом, без их работы столичный транспорт не был бы таким надежным.

К Международному женскому дню в городских теплицах вырастили более миллиона тюльпанов. Специалисты подготовили цветы разных сортов и оттенков: гибридные, попугайные, махровые.

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