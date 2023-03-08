Один человек пострадал при хлопке газа на Липецкой улице

Фото: Пресс-служба МЧС России

Москва, Липецкая улица, 14к1 Карта всех событий

В результате хлопка газа, произошедшего на первом этаже дома на Липецкой улице, пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 8 марта.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в доме 14, корпус 1, по Липецкой улице. В результате инцидента оказались выбиты окна на первом и втором этажах здания. На место отправились экстренные службы. Возгорания не последовало.

Еще одно происшествия случилось в здании ГУ МВД России по Москве, где накануне вечером произошло возгорание. Изначально сообщалось о черном дыме, который выходил из окна на третьем этаже. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание до приезда огнеборцев.

Позже возгорание в здании МВД полностью ликвидировали. По данным столичного управления МЧС России, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.