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Более 20 тысяч тюльпанов подарили пассажиркам в метро Москвы

Евгений Силаев
Город
Более 20 тысяч тюльпанов подарили пассажиркам в метро Москвы
Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Жительницам Москвы в честь Международного женского дня сотрудники метро подарили более 20 тысяч тюльпанов. Об этом в среду, 8 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В мероприятии приняли участие работники стоек «Живое общение», Центра обеспечения мобильности пассажиров, службы безопасности метро и контролеры «Организатора перевозок». Кроме того, перед зданием Северного речного вокзала появилась фотозона в виде украшенного живыми цветами электробуса.

— Надеемся, что нам удалось поднять настроение нашим пассажиркам. Еще раз от всей души поздравляем с Международным женским днем, желаем тепла, радости и прекрасного настроения, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, чьи слова приводит Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Кроме того, с Международным женским днем своих клиенток поздравили сотрудники «Московского паркинга». Подарки получили не только взрослые, но и дети.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Он выразил благодарность женщинам за их заботу, уют в доме, порядок в делах и за полноту жизни.

Также глава города рассказал, что в столице предусмотрен ряд мер поддержки для женщин, которые хотят открыть бизнес и реализовать свою мечту. Так, центр занятости «Моя карьера» поможет дамам оформить статус самозанятости и подготовит их к работе в сфере предпринимательства.

Цветы Метро Международный женский день
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